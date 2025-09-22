Taxas de juros sobem com dólar e de olho na pauta do Congresso

Os juros futuros operam em leve alta na manhã desta segunda-feira, 22, acompanhando o movimento do dólar ante o real, um dia após manifestações em todo o Brasil contra a PEC da Blindagem e o projeto de anistia aos condenados de 8 de Janeiro.

Além desses dois temas, a agenda do Congresso fica no foco diante da possibilidade de votação do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda a salários de até R$ 5 mil, da MP do tarifaço, e a segunda parte da regulamentação da reforma tributária.