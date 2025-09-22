Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Índice de atividade nacional dos EUA sobe a -0,12 em agosto

O índice de atividade nacional dos Estados Unidos elaborado pelo Federal Reserve (Fed) de Chicago subiu para -0,12 em agosto, ante -0,28 em julho, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta segunda-feira, 22. O dado de julho foi revisado para baixo, de -0,19 originalmente. Apesar do avanço no mês passado, o resultado inferior a zero significa que a economia americana segue se expandindo abaixo da média histórica. A média móvel trimestral do índice aumentou de -0,20 em julho (dado revisado) para -0,18 em agosto.

EUA

