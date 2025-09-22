Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haddad diz que governo está atuando para explicar consequências de precatórios ao Judiciário

Haddad diz que governo está atuando para explicar consequências de precatórios ao Judiciário

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 22, que o governo está trabalhando para explicar ao Judiciário as consequências dos precatórios para as contas públicas. A declaração foi realizada durante participação em um evento do banco BTG Pactual, em São Paulo.

Segundo o ministro, a Fazenda montou uma estrutura para lidar com os precatórios e atuar para evitar outro "7x1" nesse tema.

Haddad também criticou o governo de Jair Bolsonaro por dar um calote nos precatórios que precisou ser pago por sua gestão.

