Eletrobras inaugura linha de transmissão Manaus-Boa Vista

A Eletrobras informou que a Linha de Transmissão Manaus - Boa Vista entrou em operação comercial no dia 16 de setembro de 2025, integrando o Estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional - SIN. Segundo comunicado ao mercado, o empreendimento contou com investimento de aproximadamente R$ 3,3 bilhões e possui 724 km de extensão de linhas de transmissão em 500kV, em circuito duplo.

O prazo da concessão é até 2051 e a Receita Anual Permitida (RAP) é de R$ 562 milhões, base setembro/2025. A concessionária Transnorte Energia (TNE), responsável pelo empreendimento, tem como acionistas a Eletrobras e Alupar, com participações de 64,6% e 35,4%, respectivamente.