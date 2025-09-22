Abertas inscrições bolsas de estudo para estudantes no CE; veja

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é aplicado desde 1998. Por meio dele, estudantes de todo o País conseguem participar de processos seletivos para ingressar em universidades / Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Estão abertas as inscrições para acesso a bolsas de estudo ofertadas pela Associação Oportunize. O foco são candidatos que possuam baixa renda familiar. A iniciativa visa custear cursos pré-Enem e profissionalizantes dos candidatos em 2026. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A Oportunize também inclui na bolsa de estudos o pagamento de custos extras, de transporte, fardamento, material didático e todos os materiais exigidos no curso, além de apoio psicológico, pedagógico e assistencial.

As inscrições para o processo seletivo 2026 estão disponíveis de forma online, no site oportunize.org. O período de adesão segue até o próximo dia 26 de setembro. A primeira fase da seleção é uma análise de perfil, seguida de entrevista, teste de conhecimentos (para o caso de bolsas pré-Enem) e avaliação psicológica. O número de candidatos selecionados será definido de acordo com os resultados obtidos nas etapas seletivas. A publicação da lista final indicativa dos beneficiados com as bolsas integrais será divulgada até novembro. Associação Oportunize está com inscrições abertas para bolsas de estudo em 2026 Crédito: Reprodução/Redes sociais Oportunize

O Instituto Oportunize é uma organização da sociedade civil com 20 anos de atuação. Com o apoio de financiadores, a organização tem por objetivo investir no potencial de jovens cearenses de baixa renda que desejam uma chance para fazer curso técnico ou disputar uma vaga em universidade. Desde o início do trabalho, 160 pessoas já foram contempladas com bolsas de estudos. Um dos idealizadores da Oportunize, Hugo Mendonça destaca que a competição no Enem por uma vaga em curso superior mais concorrido pode ser desigual para quem não teve acesso a uma sólida base escolar e possui condições financeiras desfavoráveis.