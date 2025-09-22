Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Abertas inscrições bolsas de estudo para estudantes no CE; veja

Associação abre inscrições para bolsas de estudo para estudantes de baixa renda no CE

Iniciativa da Associação Oportunize oferta bolsas de estudo que contemplam pagamento de curso pré-Enem ou curso profissionalizante e custos extras, como apoio psicológico
Estão abertas as inscrições para acesso a bolsas de estudo ofertadas pela Associação Oportunize. O foco são candidatos que possuam baixa renda familiar. A iniciativa visa custear cursos pré-Enem e profissionalizantes dos candidatos em 2026.

A Oportunize também inclui na bolsa de estudos o pagamento de custos extras, de transporte, fardamento, material didático e todos os materiais exigidos no curso, além de apoio psicológico, pedagógico e assistencial.

As inscrições para o processo seletivo 2026 estão disponíveis de forma online, no site oportunize.org. O período de adesão segue até o próximo dia 26 de setembro.

A primeira fase da seleção é uma análise de perfil, seguida de entrevista, teste de conhecimentos (para o caso de bolsas pré-Enem) e avaliação psicológica.

O número de candidatos selecionados será definido de acordo com os resultados obtidos nas etapas seletivas. A publicação da lista final indicativa dos beneficiados com as bolsas integrais será divulgada até novembro.

O Instituto Oportunize é uma organização da sociedade civil com 20 anos de atuação. Com o apoio de financiadores, a organização tem por objetivo investir no potencial de jovens cearenses de baixa renda que desejam uma chance para fazer curso técnico ou disputar uma vaga em universidade.

Desde o início do trabalho, 160 pessoas já foram contempladas com bolsas de estudos.

Um dos idealizadores da Oportunize, Hugo Mendonça destaca que a competição no Enem por uma vaga em curso superior mais concorrido pode ser desigual para quem não teve acesso a uma sólida base escolar e possui condições financeiras desfavoráveis.

Por isso, ele diz que é necessária a iniciativa realizada com outras pessoas que acreditam no potencial transformador da educação como ferramenta de ascensão social.

"Foi com o objetivo de tentar reduzir estatísticas e fazer frente ao contexto histórico de desigualdade social e educacional no Brasil que decidimos fundar a Oportunize, proporcionando o acesso a condições iguais de educação para mudar destinos", afirma.

Em 2025, a instituição beneficia 13 pessoas com bolsas de estudo que bancam cursos técnicos e cursinhos de pré-vestibular particulares.

A Oportunize segue aberta a novos apoiadores, financiadores e doações, disponibilizando dados de Pix para transferências de valores e as redes sociais para contato.

Serviço - Processo seletivo 2026 (Até 26/9)

Inscrições para bolsas de estudo: www.oportunize.org
Mais informações: Instagram @oportunizeceara
Dados para doações em apoio à iniciativa: Pix 11099221000185 - CNPJ (Associação Oportunize)

