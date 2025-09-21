Aposentada usada como laranja em fraude do INSS enfrenta mais de 200 processos na Justiça
Uma aposentada de 72 anos, moradora de Fortaleza, se viu no centro de um escândalo de fraude contra o INSS. Francisca da Silva de Souza afirma ter sido enganada ao assinar um contrato acreditando contratar um empréstimo de R$ 1,5 mil. O documento, na verdade, a tornou presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (AAPEN), investigada por desviar R$ 275 milhões por meio de descontos indevidos em benefícios.
Analfabeta e com renda mensal de R$ 900,00, Francisca passou a receber notificações da Justiça e já acumula mais de 200 ações, inclusive com bloqueio de bens. A Defensoria Pública do Ceará entrou com ação para desvinculá-la da entidade e sustenta que ela foi usada como "laranja" em um esquema que teria envolvido até o pagamento de propina a servidores do INSS.
As investigações da Polícia Federal, CGU e MPF continuam em andamento. Enquanto isso, Francisca luta para provar que também é vítima da fraude e busca recuperar os valores indevidamente descontados de sua aposentadoria.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente