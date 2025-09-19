Previdência privada tem retração e arrecada R$ 100,5 bi no ano até julho, diz Fenaprevi

A arrecadação dos planos de previdência privada aberta chegou a R$ 100,5 bilhões no período entre janeiro e julho de 2025, uma retração de 11,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) e foram antecipados ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Já os resgates somaram R$ 88,9 bilhões no ano até julho, crescimento de 15,3% no intervalo analisado, resultando na captação líquida de R$ 11,6 bilhões. Com isso, o setor administra R$ 1,7 trilhão em ativos, o equivalente a 13,7% do produto interno bruto (PIB) brasileiro.