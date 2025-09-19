Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PPI da Alemanha recua 2,2% na comparação anual de agosto

PPI da Alemanha recua 2,2% na comparação anual de agosto

O índice de preços ao produtor (PPI, pela sigla em inglês) da Alemanha recuou 2,2% em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2024, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (19) pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio mais negativo do que a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 1,8%. Na comparação mensal, o PPI alemão caiu 0,5%, ante expectativa de retração de 0,1%.

