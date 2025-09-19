IBGE: no trabalho infantil, 1,195 milhão estava em atividade econômica e 455 mil em autoconsumo

No ano de 2024, o trabalho infantil - exercido tanto em atividade econômica quanto para autoconsumo da família - somava 372 mil crianças de 5 a 13 anos, 363 mil adolescentes de 14 e 15 anos, e 915 mil adolescentes de 16 e 17 anos. Entre o total de 1,650 milhão que estava em trabalho infantil, um contingente de 1,195 milhão realizava atividade econômica (110 mil delas crianças até 13 anos) e 455 mil atuavam apenas para autoconsumo (261 mil crianças inclusas). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua: Trabalho de Crianças e Adolescentes 2024, divulgados nesta sexta-feira, 19, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na população em situação de trabalho infantil, 70,3% das crianças de 5 a 13 anos realizavam apenas produção para o próprio consumo. Na faixa de 14 e 15 anos, 74,4% realizavam atividades econômicas, porcentual que sobe a 89,0% no grupo de 16 e 17 anos. Em 2024, uma em cada cinco (19,5%) crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil trabalhava 40 horas ou mais por semana. Dois terços (66,0%) das crianças e adolescentes em trabalho infantil eram pretas ou pardas, superando a participação deste grupo de cor ou raça na população brasileira de 5 a 17 anos de idade (59,7%). Quanto ao gênero, o trabalho infantil também atingia mais meninos, que representavam uma fatia de 66,0% desse contingente de jovens, do que meninas, que somavam os demais 34%. A atividade econômica que mais absorvia crianças e adolescentes era o comércio, com 30,2% dos trabalhadores dessa faixa etária, seguida pela agricultura, 19,2%. Porém, na faixa etária entre 5 a 13 anos, 38,5% dos trabalhadores infantis estavam em atividades agrícolas.

Trabalho de risco Em 2024, havia 560 mil pessoas de 5 a 17 anos de idade em ocupações consideradas como piores formas de trabalho infantil, ou seja, que envolviam risco de acidentes ou eram prejudiciais à saúde. O resultado representa o menor patamar da série histórica iniciada em 2016, uma queda de 5,1% em relação a 2023, cerca de 30 mil indivíduos a menos nessa condição em um ano. Esse grupo representava 37,2% da faixa etária atuando em atividades econômicas (1,503 milhão de pessoas).

O contingente de crianças e adolescentes atuando na proxy da Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP) era majoritariamente composto por homens (74,4%) e por pessoas pretas ou pardas (67,1%). O rendimento médio real das pessoas de 5 a 17 anos de idade que realizavam atividades econômicas em situação de trabalho infantil foi estimado em R$ 845 no ano de 2024. Já o rendimento médio dos envolvidos no trabalho infantil perigoso (Lista TIP) ficou em R$ 789 por mês. Recebimento de benefícios sociais