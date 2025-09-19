Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo tem de atuar no fiscal para depender menos da Selic, diz secretário do Planejamento

Tipo Notícia

O secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães, disse nesta sexta-feira, 19, que o governo precisa trabalhar a questão fiscal para que o País dependa menos da política monetária para controlar a inflação. "A gente tem de atuar do nosso lado, no fiscal, para a gente ter uma taxa de sacrifício menor da economia, e depender menos da taxa Selic para fazer o controle da inflação", comentou, durante um seminário sobre política industrial organizado pela ABDI.

Esta semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa básica de juros em 15% ao ano.

No seu comunicado, o colegiado afirmou que avalia se o nível corrente é suficiente para assegurar a convergência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) à meta, se mantido por período "bastante prolongado."

Guimarães argumentou que o crescimento econômico do País vem superando a tendência de "voo de galinha", com um alta diversificada entre diversos setores.

As surpresas recorrentes com os dados do PIB brasileiro indicam um ganho estrutural para a economia, ele disse.

O secretário elogiou o fato de que o crescimento potencial do PIB agora é estimado entre 2% e 3%, contra cálculos de 1% alguns anos atrás.

"A gente fez várias mudanças, e eu acredito, sim, que essas mudanças estão por detrás dessa mudança no potencial", disse Guimarães, citando o Pix.

Ele acrescentou que o índice de miséria - a soma do desemprego e inflação - está nos menores níveis agora.

