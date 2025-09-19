Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil quer ampliar importação de produtos de países árabes, diz Ministério da Agricultura

Brasil quer ampliar importação de produtos de países árabes, diz Ministério da Agricultura

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, manifestou a países da Liga Árabe o interesse do Brasil em ampliar a importação de produtos árabes, informou o Ministério da Agricultura em nota. "Nós também queremos ser grandes compradores, não apenas de fertilizantes, que são fundamentais para a nossa produção, mas de outros itens que os países da Liga tenham interesse em comercializar com o Brasil. Estamos abertos a negociar", disse Fávaro em encontro com o Conselho de Embaixadores da Liga dos Estados Árabes e com a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, ocorrido na quinta-feira na sede da embaixada da Palestina em Brasília.

Fávaro lembrou, segundo o ministério, que neste Brasil e a Liga Árabe completam 80 anos de relações diplomáticas, com o Brasil se consolidando como o maior exportador de produtos halal do mundo. "De tudo o que o Brasil exporta para a Liga Árabe, 75% é da agropecuária: carnes de aves, carnes bovinas, açúcar, milho, mel. O Brasil é um grande provedor de alimentos para os países árabes", afirmou Favaro.

O ministro destacou ainda, mencionando o tarifaço dos Estados Unidos, que o Brasil quer ampliar as exportações aos países árabes. "Trabalhamos muito pela ampliação dos mercados e das relações comerciais, batendo recordes na balança comercial. Conseguimos viabilizar negócios como ovos férteis para a Arábia Saudita, açaí para o Egito, além de café e suco de laranja para os Emirados Árabes Unidos", apontou.

O presidente da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, William Adib Dib, destacou para a necessidade de novas parcerias entre os países em áreas como fertilizantes e economia halal, abrangendo alimentos industrializados, cosméticos, medicamentos e serviços.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar