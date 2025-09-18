DownDetector: usuários reportam apagão em serviços do Google Gmail e Cloud nos EUA

O número de usuários com dificuldades em acessar os serviços do Google Gmail e do Google Cloud nos Estados Unidos teve um salto na última hora, conforme a ferramenta de monitoramento DownDetector.

Por volta das 12h10 (de Brasília), haviam 579 relatos de problemas em acessar o Google Gmail, contra uma média de 8 relatos para horário semelhante nas quintas-feiras, segundo a ferramenta.