Crédito deve ter mostrado crescimento de 0,7% em agosto, aponta pesquisa da Febraban

O saldo total da carteira de crédito deve ter crescido 0,7% em agosto, influenciado pela carteira de recursos direcionados, que deve ter avançado 0,9%, segundo Pesquisa Especial de Crédito da Febraban. Com esse resultado, a pesquisa aponta que o ritmo de expansão anual da carteira deve seguir apontando pequena desaceleração, recuando de 10,7% para 10,3%. A pesquisa é divulgada mensalmente como uma prévia da Nota de Crédito do Banco Central. As projeções são feitas com base em dados consolidados dos principais bancos do País. O Banco Central divulgará os números oficiais no próximo dia 29 de setembro.

De acordo com o levantamento, a carteira Pessoa Jurídica Direcionada deve seguir apresentando números fortes, com estimativa de crescimento de 1,2%, se mantendo impulsionada pelos programas governamentais e recursos via BNDES. O resultado deve fazer com que o ritmo de expansão anual da carteira siga acelerando (única a registrar aceleração), de 16,1% para 16,3%, um nível já bastante elevado. A carteira Pessoa Física Direcionada também deve ter mostrado expansão no mês, de 0,8%, mas abaixo do registrado no mesmo mês do ano passado, com o ritmo de expansão em 12 meses desacelerando de 10,7% para 10%. Essa acomodação é explicada especialmente pelo desempenho mais fraco do crédito rural, em decorrência do aumento da inadimplência no setor. Em relação ao crédito livre, a pesquisa aponta crescimento de 0,5% no mês, mantendo a tendência de perda de fôlego. A carteira Pessoa Física Livre deve ter avançado 0,7% em agosto, mantendo o ritmo de expansão anual praticamente estável, em 12% (ante 12,1%). Já a carteira Pessoa Jurídica Livre deve dar sequência ao movimento de desaceleração. Com alta esperada de 0,2% em agosto, o ritmo de expansão em 12 meses deve cair de 5,8% para 5,0%, refletindo a política monetária contracionista e a majoração das alíquotas do IOF sobre operações Pessoa Jurídica (exceto risco sacado).

"No geral, os números de agosto devem reforçar nossa leitura de uma desaceleração mais disseminada do crédito. O crédito livre, que é mais sensível à política monetária, mantém uma trajetória clara de perda de fôlego, especialmente nas operações para empresas, que também sentem os efeitos da majoração recente do IOF", diz o diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da Febraban, Rubens Sardenberg. Segundo ele, para as famílias, o movimento é mais contido, com o ritmo de crescimento ainda elevado, mas sustentado por uma piora na composição da carteira, com maior participação de linhas de maior risco, algo que merece atenção. "A exceção permanece com o crédito direcionado às empresas, que se mantém impulsionado por programas públicos e recursos do BNDES, alcançando níveis elevados de crescimento e contribuindo para suavizar o movimento de desaceleração do crédito agregado. Ainda assim, estes estímulos não devem ser suficientes para impedir que a carteira total siga perdendo fôlego ao longo do segundo semestre", acrescenta o diretor na nota.