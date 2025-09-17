Petrobras anuncia investimentos em ações socioambientais no Rio

A Petrobras anunciou hoje (17) um pacote de investimentos socioambientais superior a R$ 226 milhões, coincidindo com as celebrações do primeiro aniversário do Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. A Petrobras anunciou hoje (17) um pacote de investimentos socioambientais superior a R$ 226 milhões, coincidindo com as celebrações do primeiro aniversário do

O polo industrial é composto pela maior unidade de processamento de gás natural do país e receberá gás do pré-sal da Bacia de Santos. A companhia formalizou parcerias com quatro projetos através do Programa Petrobras Socioambiental: Jovens Comunicadores, implementado pela BemTV; Escola de Patrimônio Imaterial, sob responsabilidade da Associação Instituto Floresta; Primeira Infância Cidadã, desenvolvido pela Avante – Educação e Mobilização Social; e Rafauna+, realizado pela instituição Refauna. Atualmente mais de 25 mil pessoas são beneficiadas diretamente por projetos apoiados pela Petrobras na região. A Petrobras manteve 11 projetos ambientais em andamento, com aportes de R$ 25,5 milhões até 2028 para ações exclusivas em Itaboraí, São Gonçalo, Maricá, Magé e Cachoeiras de Macacu, chegando a R$ 71 milhões até 2029 para projetos com atuação nessa região, mas não exclusivamente.

Na área social, são 12 projetos em execução, com investimentos de R$ 4,5 milhões até 2026 em ações exclusivas em Itaboraí, Maricá e São Gonçalo, alcançando R$ 125,8 milhões até 2029 para iniciativas com atuação nessa região, mas não exclusivamente. A estatal realizou também a doação de notebooks para 30 organizações comunitárias do leste fluminense que atenderam aos critérios da chamada pública para doação. A ação, que já beneficiou mais de 18 mil pessoas desde 2021, está contemplando cerca de 5 mil notebooks para instituições sem fins lucrativos que participam dos Comitês Comunitários da Petrobras e escolas públicas municipais em oito estados. Complexo Boaventura Além do gasoduto, implantado para o escoamento de gás natural e da usina de processamento de gás natural, a Petrobras está trabalhando em projetos no Complexo, que incluem duas termelétricas a gás para participação nos leilões previstos pelo setor elétrico, e unidades de refino para produção de combustíveis e de lubrificantes.