Passagem aérea, alimentos e gasolina puxam deflação ao consumidor no IGP-10 de setembro

As quedas nos preços das passagens aéreas, dos alimentos e da gasolina puxaram a deflação ao consumidor medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) em setembro, informou nesta quarta-feira, 17, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) passou de uma alta de 0,18% em agosto para uma queda de 0,13% em setembro.

No ranking de principais alívios em agosto figuraram passagem aérea (-5,59%), tomate (-13,09%), cinema (-13,53%), gasolina (-0,41%) e protetores para a pele (-5,58%). Na direção oposta, houve pressão de refeições em bares e restaurantes (0,84%), plano de saúde (0,46%), banana prata (4,78%), ônibus urbano (1,07%) e licenciamento-IPVA (0,42%).