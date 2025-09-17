Indicadores de atividade doméstica seguem apresentando certa moderação de crescimento

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central afirmou, nesta quarta-feira, que o conjunto de indicadores de atividade doméstica tem mostrado "certa moderação" do crescimento. Em contrapartida, reconheceu que o mercado de trabalho permanece dinâmico.

"Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação", diz o colegiado, que manteve a taxa Selic em 15% ao ano.