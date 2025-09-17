Haddad: há várias propostas para LCI, LCA e debêntures incentivadas como alternativa a IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 17, que há várias propostas na Pasta que comanda sobre a Medida Provisória 1303, editada como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). "Tem várias propostas sendo feitas na Fazenda, no âmbito de uma mesa de negociação, e essa é uma das propostas que está sendo analisada com cuidado da nossa parte", disse a jornalistas ao deixar um seminário organizado pela Advocacia Geral da União (AGU) e pelos ministérios da Fazenda e Planejamento. Ele citou, como exemplo, a possibilidade do fim da isenção das debêntures incentivadas.

Haddad afirmou que não iria apresentar tudo o que está em discussão para não se antecipar ao diálogo que vai ser feito com os parlamentares. "Mas tem várias propostas sendo analisadas e recalibradas para obter os votos para aprovação", considerou.