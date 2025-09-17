Fed reduz mediana das projeções para Fed Funds em 2025, 2026 e 2027

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) reduziram as projeções para a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa básica de juros dos EUA) para 2025, 2026 e 2027 em setembro, na comparação com as estimativas divulgadas após a reunião de política monetária de junho.

Para 2025, a mediana das estimativas para a taxa dos Fed Funds caiu de 3,9% em junho para 3,6% em setembro.