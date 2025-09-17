Dívida global permanece acima de 235% do PIB mundial, mostra FMI

A dívida global se estabilizou, embora permaneça em um nível elevado, já que uma redução contínua no empréstimo do setor privado compensou o maior endividamento dos governos, diz o Fundo Monetário Internacional (FMI). Em publicação realizada nesta quarta-feira, 17, o FMI aponta que a dívida total pouco mudou no ano passado, ficando pouco acima de 235% do produto interno bruto (PIB) global.

A dívida privada caiu para menos de 143% do PIB, o nível mais baixo desde 2015, refletindo uma redução nas responsabilidades das famílias e pouca mudança na dívida das empresas não financeiras.