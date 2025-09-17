Câmara vota emenda aglutinativa para reduzir texto da MP da tarifa social

A Câmara dos Deputados está votando neste momento uma emenda aglutinativa de plenário que enxuga ainda mais o texto da medida provisória focalizada na ampliação da Tarifa Social de Energia Elétrica.

A nova versão retirou trecho que dava maior poder à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para definir modalidades de tarifas diferenciadas, inclusive por horário, por áreas críticas de perdas não técnicas (como furto de energia) e inadimplência.