Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara vota emenda aglutinativa para reduzir texto da MP da tarifa social

Câmara vota emenda aglutinativa para reduzir texto da MP da tarifa social

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Câmara dos Deputados está votando neste momento uma emenda aglutinativa de plenário que enxuga ainda mais o texto da medida provisória focalizada na ampliação da Tarifa Social de Energia Elétrica.

A nova versão retirou trecho que dava maior poder à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para definir modalidades de tarifas diferenciadas, inclusive por horário, por áreas críticas de perdas não técnicas (como furto de energia) e inadimplência.

Também foi retirado trecho que tratava do mecanismo de repactuação do chamado risco hidrológico, com novas regras de negociação centralizada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

A emenda foi apresentada durante a sessão pelo deputado Pedro Lucas (União Brasil-MA) e está em votação neste momento. Na prática, é uma nova versão do texto.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar