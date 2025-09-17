Após decisão do Copom, Fiemg cobra coordenação fiscal e monetária para destravar economia

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) cobrou há pouco coordenação fiscal e monetária para destravar a economia. Após anúncio da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de sustentar a taxa de juros em 15% ao ano, a entidade avaliou que a "manutenção da Selic em patamar contracionista reforça os obstáculos ao crescimento da economia brasileira, afetando o consumo, o investimento e a competitividade das empresas".

"Uma política fiscal alinhada com a política monetária facilitaria o trabalho do Banco Central no controle da inflação, permitindo uma trajetória de queda dos juros nos próximos meses", afirma em nota o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe. O executivo destaca que os juros altos têm impacto direto sobre setores dependentes de crédito, limitando o desempenho das vendas no varejo.