Trump afirma que grupo de grandes empresas quer comprar operação do TikTok nos EUA

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que o país chegou a um acordo com a ByteDance e com o governo da China para manter o TikTok em funcionamento no país. "Um grupo de grandes empresas quer comprar o TikTok", disse o republicano.

Ele pontuou que as empresas serão reveladas em breve.

"Vou falar com o presidente Xi Jinping na sexta-feira sobre o TikTok", afirmou Trump em fala a jornalistas na Casa Branca antes de viagem ao Reino Unido.

No país britânico, Trump disse que deve tentar "refinar um pouco" o acordo comercial fechado meses atrás com o país.

"Sou um grande amigo do Rei Charles. Irei lá para vê-lo também", acrescentou o presidente dos Estados Unidos.

EUA Trump

