Mercosul-EFTA é passo importante na expansão de acordos comerciais do Brasil, dizem ministérios

A assinatura do acordo de livre comércio entre Mercosul e Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), nesta terça-feira, 16, representa um "passo importante na expansão da rede de acordos comerciais do Brasil". A afirmação consta de nota conjunta dos ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), de Relações Exteriores (MRE) e da Agricultura e Pecuária (Mapa).

"Diante de um cenário externo desafiador, o Brasil reafirma seu interesse em, conjuntamente com os sócios do MERCOSUL, promover comércio baseado em regras e ampliar mercados para as empresas nacionais", diz a nota.