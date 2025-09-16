Haddad: 'Concluiremos mandato com solidez fiscal bastante superior à que recebemos'

O otimismo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto ao cumprimento das metas fiscais em 2025 e 2026 está associado à percepção dele de que não está faltando compreensão do Congresso Nacional para o fiscal. Ele participou na manhã desta terça-feira, 16, da abertura do J.Safra Investment Conference, evento do banco realizado em São Paulo.

"Concluiremos mandato com solidez fiscal bastante superior à que recebemos", disse Haddad, em participação remota no evento, emendando que na segunda-feira, 16, negociou com líderes da Câmara o encaminhamento de projetos para Orçamento 2026.