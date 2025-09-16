Duas das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre até julho, diz IBGE

Na passagem do trimestre terminado em abril para o trimestre encerrado em julho, houve redução na ocupação em alojamento e alimentação (-95 mil trabalhadores) e serviços domésticos (-55 mil). O total de trabalhadores na construção ficou estável.

Apenas duas das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre encerrado em julho, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta terça-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve geração de postos de trabalho em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (522 mil), indústria (67 mil), transporte (60 mil), outros serviços (102 mil), agricultura (206 mil trabalhadores), comércio (88 mil) e informação, comunicação e atividades financeiras, profissionais e administrativas (260 mil).

Em relação ao patamar de um ano antes, houve contratações no comércio (398 mil), indústria (580 mil), administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (677 mil trabalhadores a mais), construção (29 mil pessoas), outros serviços (127 mil), informação, comunicação e atividades financeiras (480 mil) e transporte (360 mil).

A agricultura dispensou 111 mil pessoas, alojamento e alimentação demitiu 64 mil, e serviços domésticos, 137 mil.