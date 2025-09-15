Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump sugere que acordo sobre TikTok foi fechado com a China e diz que falará com Xi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta segunda-feira, 15, que o governo norte-americano fechou um acordo com a China sobre o TikTok, uma das questões que estão sendo abordadas como parte de uma nova rodada de negociações tarifárias bilaterais que estão em andamento em Madri.

"Um acordo foi fechado sobre uma 'certa' empresa que os jovens de nosso país queriam muito salvar", afirmou Trump, em postagem na Truth Social. "Eles ficarão muito felizes!", acrescentou.

Trump disse na mesma postagem que conversará com o presidente chinês, Xi Jinping, na sexta-feira, 19.

Ele reiterou ainda que as discussões comerciais na capital espanhola estão indo "muito bem" e serão concluídas "em breve".

