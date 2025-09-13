Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petrobras inicia parada de manutenção na Revap

Petrobras inicia parada de manutenção na Revap

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Refinaria Henrique Lage (Revap), localizada em São José dos Campos (SP), inicia hoje uma parada programada de manutenção. A intervenção, prevista para se estender até dezembro, contempla, além de serviços de manutenção, o projeto para produção de diesel S10. Com investimento superior a R$ 1 bilhão, a operação está alinhada aos objetivos do Plano Estratégico da Petrobras, de mais eficiência energética, e não afetará o abastecimento de combustíveis, destaca a companhia.

A parada é realizada a cada seis anos. Os trabalhos começam pela Unidade de Coque (U-276) e, ao longo dos próximos meses, englobarão a manutenção de 1.673 equipamentos distribuídos em 21 unidades operacionais.

A operação inclui também o processo de modernização (Revamp) da Unidade U-272D, que será adaptada para a produção de diesel S-10. Os trabalhos mobilizarão mais de 5 mil trabalhadores, entre empregados próprios e terceirizados.

Com capacidade para processar até 252 mil barris de petróleo por dia, a Revap responde por cerca de 14% da produção de derivados da Petrobras. A refinaria é referência na produção de querosene de aviação, atendendo a 75% da demanda do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Além disso, produz gasolina, diesel S-10 e gás de cozinha, abastecendo principalmente a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar