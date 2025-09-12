Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Setor de serviços alcança novo patamar recorde em julho de 2025, aponta IBGE

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Com a alta de 0,3% no volume de serviços prestados no País em julho ante junho, o setor alcançou no período novo patamar recorde da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os Serviços prestados às famílias estavam 8,2% abaixo do pico, registrado em outubro de 2013, enquanto os serviços de informação e comunicação alcançaram também novo nível recorde em julho de 2025.

Os Serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 3% abaixo do recorde, de dezembro de 2014, e os Transportes funcionavam em patamar 2,2% abaixo do ápice, registrado em março de 2023. O segmento de Outros serviços estava 15% aquém do auge, de janeiro de 2012.

