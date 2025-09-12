Setor de serviços alcança novo patamar recorde em julho de 2025, aponta IBGE

Com a alta de 0,3% no volume de serviços prestados no País em julho ante junho, o setor alcançou no período novo patamar recorde da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os Serviços prestados às famílias estavam 8,2% abaixo do pico, registrado em outubro de 2013, enquanto os serviços de informação e comunicação alcançaram também novo nível recorde em julho de 2025.