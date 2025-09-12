Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Departamento de Comércio dos EUA mantém tarifa antidumping sobre alumínio da CBA

Tipo Notícia

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos decidiu manter o mecanismo antidumping contra produtos da CBA, existente desde 2021. O processo, que tem revisões periódicas, concluiu que a empresa comercializou produtos 18,74% abaixo do valor considerado justo pelo órgão no período analisado de 2022 a 2023.

Especialistas consultados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) indicam que dificilmente essas revisões levam a mudanças significativas em medidas antidumping já existentes. A medida contra a CBA cobre folhas de alumínio de espessura menor ou igual a 0,2 mm.

De todo modo, segundo dados da própria CBA de março deste ano, 88% da receita da companhia está concentrada na venda ao mercado interno. Ou seja, cerca de 10% da produção vai para exportação, com apenas 3% desta exportação direcionada aos Estados Unidos.

Procurada sobre a atualização e manutenção da medida antidumping, a CBA não comentou até o fechamento deste texto.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

Tags

EUA TRUMP

