Exportações aos EUA tiveram queda em agosto, afetadas por aumento de tarifas, revela Amcham

As exportações do Brasil aos Estados Unidos em agosto foram prejudicadas pelas sobretaxas, que contribuíram para a queda de 18,5% em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados compilados pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham). Segundo levantamento da Amcham com base em dados da ComexStat, as exportações brasileiras de itens com sobretaxa aos Estados Unidos caíram 22,4%, puxando o desempenho negativo do mês.

Por categoria, a exportação de itens com tarifa de 10% aos Estados Unidos despencou 35,9% em agosto em relação a igual mês de 2024. A de produtos com sobretaxas de 40% ou 50% viram um decréscimo de 14,4%. Os produtos alvo das medidas da Seção 232, que incluem artigos de alumínio e aço, também sofreram redução, de 22,6%.