Decreto dos EUA retira cobrança tarifa de 10% de 3 tipos de celulose

Um decreto da Casa Branca retirou a cobrança de tarifa de 10% sobre três especificações de celulose, as quais representam 90% do que o Brasil exportou para os Estados Unidos em 2024. Na última sexta-feira, o presidente Donald Trump editou um Decreto sobre a política tarifária dos Estados Unidos, redefinindo parâmetros para as negociações de "Acordos de Comércio e Segurança" (Modifying The Scope Of Reciprocal Tariffs And Establishing Procedures For Implementing Trade And Security Agreements).

O Anexo II desse documento atualiza a lista de produtos isentos da tarifa recíproca de 10%, que agora passa a incluir os produtos de celulose classificados no SH4 4703 sob os códigos 4703.11.00, 4703.21.00 e 4703.29.00.