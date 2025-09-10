Órgão fiscalizador dos EUA revisará coleta e divulgação de dados em meio à pressão de Trump

O Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 10, a abertura de uma revisão do que chama de "desafios" no processo de coleta e divulgação de importantes dados econômicos.

O procedimento acontece em meio à campanha da Casa Branca contra revisões frequentes em indicadores do mercado de trabalho.