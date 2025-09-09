Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suprema Corte dos EUA aceita acelerar cronograma para decidir se tarifas de Trump são legais

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A Suprema Corte dos EUA aceitou, nesta terça-feira, 9, conceder uma audiência excepcionalmente rápida em que decidirá se o presidente dos americano, Donald Trump, tem o poder de impor tarifas abrangentes sob a lei federal.

Os juízes ouvirão argumentos em novembro, o que é extremamente rápido pelos padrões típicos da mais alta corte do país.

As pequenas empresas e Estados que contestaram as tarifas no tribunal também concordaram com o cronograma acelerado. Eles afirmam que Trump usou ilegalmente poderes de emergência para definir impostos de importação sobre produtos de quase todos os países do mundo, quase levando seus negócios à falência.

Dois tribunais inferiores concluíram que a maioria das tarifas foi imposta ilegalmente, embora um tribunal de apelações as tenha mantido por enquanto.

O governo Trump pediu aos juízes que interviessem rapidamente, argumentando que a lei lhe dá o poder de regular importações e que o país estaria à beira de uma "catástrofe econômica" se o presidente fosse impedido de exercer autoridade tarifária unilateral. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

