Suprema Corte dos EUA aceita acelerar cronograma para decidir se tarifas de Trump são legais

Os juízes ouvirão argumentos em novembro, o que é extremamente rápido pelos padrões típicos da mais alta corte do país.

A Suprema Corte dos EUA aceitou, nesta terça-feira, 9, conceder uma audiência excepcionalmente rápida em que decidirá se o presidente dos americano, Donald Trump, tem o poder de impor tarifas abrangentes sob a lei federal.

As pequenas empresas e Estados que contestaram as tarifas no tribunal também concordaram com o cronograma acelerado. Eles afirmam que Trump usou ilegalmente poderes de emergência para definir impostos de importação sobre produtos de quase todos os países do mundo, quase levando seus negócios à falência.

Dois tribunais inferiores concluíram que a maioria das tarifas foi imposta ilegalmente, embora um tribunal de apelações as tenha mantido por enquanto.

O governo Trump pediu aos juízes que interviessem rapidamente, argumentando que a lei lhe dá o poder de regular importações e que o país estaria à beira de uma "catástrofe econômica" se o presidente fosse impedido de exercer autoridade tarifária unilateral. Fonte: Associated Press.

