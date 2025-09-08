Itaú faz demissões por baixa produtividade no trabalho remoto

Relatos nas redes sociais variavam de mil a 5 mil cortes. Banco não confirma / Crédito: Tatiana Fortes/O POVO

O Itaú Unibanco fez nesta segunda-feira, 8, uma série de demissões, principalmente em funcionários com trabalho remoto, com a justificativa de baixa produtividade. Nas redes sociais, foram vários relatos ao longo do dia. Na tarde desta segunda, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região soltou comunicado "repudiando as demissões" do banco. O Itaú confirmou que houve desligamentos, mas ressaltou que ocorreram após "revisão criteriosa" de condutas relacionadas ao trabalho remoto, de forma individual. O banco não cita o número de cortes, mas diz que não ocorreu demissão em massa ou layoff.