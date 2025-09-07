Energia limpa em prédios públicos do CE deve gerar R$ 15 mi de economia

Energia limpa em prédios públicos do CE deve gerar R$ 15 mi de economiaA projeção anual do governo do Estado considera 126 estruturas públicas que migraram para o consumo renovável
O Governo do Ceará projeta uma economia estimada em R$ 15 milhões por ano com a diminuição de gastos relacionados à energia elétrica. A estimativa considerou 126 prédios públicos realocados pela Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra) para o consumo de fontes renováveis, como a solar e a eólica.
Entre os destaques da redução, a Arena Castelão e o Centro de Eventos do Ceará devem reduzir, respectivamente, 31,9% e em até 24,66% dos custos. Já na área da saúde, a economia seria de R$ 8,4 milhões anuais, com a manutenção de 27 hospitais e unidades administrativas da rede estadual.
Na educação, estima-se uma economia de cerca de R$ 2,1 milhões por ano, considerando 65 escolas e coordenadorias de ensino.
O executivo estadual adota o modelo, desde o ano passado, para diversas unidades de alto consumo. Estas são abastecidas pelo Mercado Livre de Energia, em contrato com a EDP Renováveis.
O secretário executivo de Energia e Telecomunicações da Seinfra, Dickson Araújo, aponta que, pelo modelo, a geração e a comercialização de eletricidade são separadas da distribuição, permitindo maior competição e diversidade de opções aos consumidores.
Energia limpa em prédios públicos do CE: entenda a economia
A Enel Ceará permanece responsável pela distribuição, mas a comercialização é realizada no ambiente de contratação livre. Segundo o informe, o contrato prevê o fornecimento de 13,4 MW médios de energia renovável até 2029.
Durante o mês de agosto, mais 16 estruturas públicas foram adicionadas ao sistema. Do total, 13 são unidades prisionais, além da sede da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).
É previsto que o HGF, por exemplo, apresente uma economia mensal de 27,81%, cerca de R$ 2 milhões por ano. Já o CEO, a redução seria de 21,66% a partir de setembro.
Energia limpa: prédios públicos contemplados em setembro
Em setembro, o programa deve contemplar novas estruturas:
• O novo Hospital Universitário do Ceará (HUC);
• Hospital São José (HSJ);
• Ambulatório Vânia Abreu do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias);
• Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HJMA);
• Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (Denarc);
• Sede da Secretaria de Proteção Social (SPS);
• Escola Estadual de Ensino Profissional Doutor José Iran Costa - Várzea Alegre.