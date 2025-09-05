Haddad no leilão do Santos-Guarujá: 'Dois governos deram as mãos para chegar o dia de hoje'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 5, que a construção do túnel submerso entre Santos e Guarujá, licitada nesta tarde, demonstra a volta do espírito republicano no Brasil. Os investimentos do projeto serão divididos com o governo de São Paulo, de Tarcísio de Freitas, um potencial adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições do ano que vem. O martelo do leilão, vencido pela portuguesa Mota-Engil, foi batido por Tarcísio com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ao abrir o seu discurso, Haddad afirmou que ninguém quer uma polarização do tipo autoritário, na qual o objetivo é eliminar o adversário.

"Aqui nós estamos dando uma demonstração da volta do espírito republicano para o Brasil. Da volta do espírito de parceria para o Brasil", declarou o ministro da Fazenda. "Esse espírito que deveria presidir os trabalhos da Federação sempre. Eu vejo aqui e ali na imprensa a menção à disputa de protagonismo por essa obra. Se tem uma coisa que não aconteceu no túnel Santos-Guarujá, foi disputa por protagonismo", acrescentou Haddad. Desde o começo, emendou o ministro, o diálogo do governo federal com a administração estadual foi republicano para viabilizar a obra. "Ninguém ficou querendo sair na foto para deixar o outro para trás. Os dois governos deram-se as mãos pra chegar no dia de hoje e celebrar essa grande contratação." Haddad ressaltou que o projeto do túnel é resultado de um "esforço conjunto", iniciado quando Alckmin era o governador do Estado. "Ao longo desses anos, nós fomos elaborando os trabalhos para viabilizá-lo", pontuou. O ministro aproveitou para reforçar também que o governo retomou os investimentos em infraestrutura. "Nós estamos há muitos anos sem investimento em infraestrutura. E aqui envolve orçamento geral da União, orçamento geral do governo estadual. Ou seja, envolve dinheiro público, envolve uma estatal, uma autoridade portuária que permaneceu em mãos do Estado brasileiro", assinalou.