Alckmin: 'Indulto é golpismo de marcha ré; isso é inadmissível'

O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, disse que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não deveria servir de justificativa para a aplicação de tarifas contra produtos brasileiros nos Estados Unidos. Ao abordar a movimentação da oposição pela anistia a participantes de atos antidemocráticos, Alckmin definiu o indulto como um "golpismo de marcha ré".

"O indulto é golpismo de marcha ré. Isso é inadmissível", comentou Alckmin após participar do leilão de concessão das obras do túnel submerso entre Santos e Guarujá, no litoral paulista. Segundo Alckmin, a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar produtos brasileiros por ver uma caça às bruxas contra Bolsonaro não tem fundamento.