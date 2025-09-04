Veja ponto a ponto do Gás do Povo, aposta do governo Lula para 15,5 milhões de famílias

Após meses de interlocução entre ministérios e setor privado, o governo federal lançou nesta quinta-feira, 4, a versão turbinada do auxílio gás, com a previsão de passar das atuais 5,13 milhões de famílias beneficiadas e alcançar 15,5 milhões de famílias em todo o País até março de 2026. Com lançamento na véspera de ano eleitoral e na maior comunidade de Belo Horizonte (MG), o Aglomerado da Serra, a política pública é a nova aposta do governo para a baixa renda, anunciada logo após o chamado "Luz do Povo" - outro programa deste ano, que fixou gratuidade no consumo mensal de até 80 quilowatt-hora (kWh) para famílias na Tarifa Social.

A previsão é que os primeiros botijões comecem a ser entregues ainda em novembro deste ano. "Vocês verão pelas ruas, verão nas vilas, verão nos morros, nos nossos aglomerados, os postos de distribuição com a placa: 'Aqui tem Gás do Povo'. Isso é justiça social na veia", declarou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após o lançamento. Revenda, distribuição e Caixa A revenda, na prática, compra botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP) da distribuidora e os revende para famílias, pequenos comércios, etc. Os revendedores que desejam participar do programa deverão credenciar-se voluntariamente junto à Caixa Econômica Federal. As empresas revendedoras devem entregar o botijão ao beneficiário e serão "ressarcidas" pelo banco público no valor do preço de referência do GLP do Estado de domicílio da família.

Ou seja, a Caixa, que já é operadora da atual versão do programa, liquidará diretamente o pagamento com os revendedores. A ideia é evitar novos intermediários; caso contrário, haveria aumento de custos do programa. Atualmente, o Brasil conta com quase 60 mil pontos de revenda. As distribuidoras terão o compromisso de fazer o programa ser ofertado em todos os municípios por meio de suas revendas e aqueles independentes. Recebimento do gás Para o beneficiário final, haverá uma espécie de "vale-gás" - que não poderá ser utilizado para outros fins. São quatro as possibilidades para a retirada do produto: uso de um aplicativo específico, um cartão próprio para o programa, QR Code via Caixa Econômica e cartão do Bolsa Família. O detalhamento dessas opções sairá antes de 30 de outubro.

O programa beneficiará famílias no CadÚnico, com renda per capita de até meio salário mínimo, com prioridade para aquelas que recebem Bolsa Família. Com a publicação de Medida Provisória, com diretrizes do programa e definição das bases legais, haverá decreto com a regulamentação. O programa não cobre o valor do frete e o beneficiário terá de arcar com esse custo, caso queira receber o botijão em casa. Custeio do programa O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 prevê orçamento de R$ 5,1 bilhões para o novo vale-gás em 2026, o que, na visão do Executivo, é suficiente para garantir que todo o gasto com o programa esteja na previsão orçamentária do ano que vem.

A medida provisória que estabelece as bases legais para o programa "Gás do Povo" prevê que, além do orçamento federal, a política poderá ser custeada por entes federativos que firmarem termo de adesão com a União, "na forma estabelecida em regulamento". Segundo estimativas, São Paulo e Bahia terão os maiores números de famílias beneficiadas com o programa, em 1,87 milhão e 1,84 milhão, respectivamente. Outros Estados com os maiores números de beneficiários são: Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro. Todos acima de 1 milhão de famílias. Regras gerais