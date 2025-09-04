Trump: 'Apple estava em outro lugar e agora está voltando para casa'

Um dos presentes no jantar, o CEO da Apple, Tim Cook, agradeceu ao presidente americano por dar o tom que permitiu à companhia fazer grandes investimentos nos EUA / Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a Apple estava produzindo em outro lugar e agora está voltando para casa, realizando investimentos gigantes no país. Os comentários foram feitos durante jantar do republicano com os principais CEOs do setor de tecnologia na Casa Branca. Um dos presentes no jantar, o CEO da Apple, Tim Cook, agradeceu ao presidente americano por dar o tom que permitiu à companhia fazer grandes investimentos nos EUA. O executivo também agradeceu ao empenho do presidente em ajudar as empresas americanas ao redor do globo.