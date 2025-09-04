Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Setor privado dos EUA cria 54 mil empregos em agosto, revla ADP

Setor privado dos EUA cria 54 mil empregos em agosto, revla ADP

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O setor privado dos Estados Unidos criou 54 mil empregos em agosto, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada pela ADP nesta quinta-feira (4). Analistas consultados pela FactSet estimavam a geração de 85 mil postos de trabalho no mês passado.

A geração de empregos pelo setor privado dos EUA em julho sofreu leve revisão para cima, de 104 mil para 106 mil. O levantamento também mostrou que os salários no setor privado tiveram expansão média anual de 4,4% em agosto, mesma variação do mês anterior.

Nesta sexta-feira, dia 5, os EUA divulgam seu relatório oficial de emprego, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA EMPREGOS

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar