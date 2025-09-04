PMI de serviços dos EUA cai a 54,5 em agosto, diz S&P; PMI composto recua a 54,6

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA caiu de 55,7 em julho para 54,5 em agosto, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta quinta-feira, 4. O resultado definitivo de agosto ficou abaixo da leitura preliminar, de 55,4, mas acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 53,1.

O PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, recuou de 55,1 para 54,6 no mesmo período, vindo igualmente aquém do cálculo inicial, de 55,4.