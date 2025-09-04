Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Custo unitário da mão de obra nos EUA sobe 1% no 2º trimestre

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O custo unitário da mão de obra nos Estados Unidos subiu a um ritmo anualizado de 1% no segundo trimestre de 2025, segundo levantamento final divulgado nesta quinta-feira, 4, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 1,5% no período.

Já o custo unitário da mão de obra no primeiro trimestre de 2025 não foi revisado, em alta anualizada de 6,9%.

Tags

EUA

