Prefeitura faz acordo e Feira da José Avelino vai funcionar até às 6h

As ações fazem parte de um conjunto de iniciativas, visando melhorar o ordenamento urbano / Crédito: FÁBIO LIMA

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) informou que houve um acordo para regulamentação do horário da chamada Feira da Madrugada, feita no entorno da Rua José Avelino, no Centro da Capital. Agora, o limite será até 6h da manhã. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A informação foi dada na entrevista coletiva do evento de visita oficial às obras do Estação Fashion, empreendimento voltado ao polo de moda atacadista.

As ações, segundo o próprio, fazem parte de um conjunto de iniciativas, visando melhorar o ordenamento, valorizar o centro da cidade e conciliar os interesses de feirantes e lojistas. AMC e Regional 12 estudam criar binário na avenida Alberto Nepomuceno Além disso, em julho deste ano, O POVO noticiou que está em estudo a implantação de um binário na avenida Alberto Nepomuceno, com mudança no trânsito dos arredores da tradicional Feira da Madrugada, no Centro de Fortaleza. Conforme o secretário da Regional 12, Adams Gomes, a ideia é fechar um lado da avenida e fazer com que o fluxo de veículos nos dois sentidos aconteça apenas no outro.