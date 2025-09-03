Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Centrão quer mudar lei de autonomia do BC

Centrão quer mudar lei de autonomia do BC

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Partido Progressistas (PP) recolheu assinaturas nesta terça-feira, 2, para aprovar pedido de urgência na tramitação de um projeto de lei que permite ao Congresso destituir presidentes e diretores do Banco Central (BC).

A iniciativa, que vem sendo endossada por outros partidos do Centrão, da oposição e até da base do governo, ocorre em meio à análise do BC sobre a compra de um pedaço do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB), controlado pelo governo do Distrito Federal.

O projeto, que já enfrenta reações, altera a lei que instituiu a autonomia do BC, em 2021, e, na prática, enfraquece a autoridade monetária perante interesses de deputados e senadores. Hoje, somente o presidente da República tem essa atribuição. Pelo projeto, a Câmara autorizaria a abertura do processo, mas a votação final seria feita pelo Senado.

O requerimento de urgência acelera a tramitação de um projeto no Congresso, permitindo que ele "pule" formalidades, como a análise por comissões.

"Se o Congresso pode afastar o presidente da República, por que não poderia afastar um diretor do Banco Central?", disse ao Estadão o deputado Doutor Luizinho (RJ), líder do PP na Câmara. Também ontem, a federação União Progressista (que reúne o PP e o União Brasil) anunciou sua saída do governo Lula. Procurado, o Banco Central não quis se manifestar.

O documento é assinado pelo deputado Cláudio Cajado (PP-BA). Procurado, o deputado não se manifestou.

A urgência já conta com a assinatura de líderes de vários partidos, incluindo o Republicanos - partido do presidente da Câmara, Hugo Motta (PB).

Além de Cajado e do Doutor Luizinho, assinaram Isnaldo Bulhões Jr. (AL), líder do MDB; Pedro Lucas Fernandes (MA), líder do União Brasil; Pedro Campos (PE), líder do PSB; Sóstenes Cavalcanti (RJ), líder do PL; e Gilberto Abramo (MG), líder do Republicanos.

Uma reunião foi realizada na residência oficial do presidente da Câmara, Hugo Motta. Há relatos de que Motta também estaria articulando a volta desse texto com urgência.

Segundo apurou a reportagem, os requerentes já conseguiram o número mínimo de assinaturas necessárias para fazer o texto tramitar novamente.

Justificativa

Pela justificativa do projeto, a estabilidade de diretores do Banco Central pode implicar "sérias consequências ao País". Hoje, os diretores e o presidente do BC só podem ser afastados, segundo a Lei Complementar 179, de 2021, pelo presidente da República, mas atendendo a alguns critérios como pedido feito pelo nomeado; doença que incapacite o membro do colegiado a prosseguir com sua atividade; condenação; e desempenho insuficiente para atingir os objetivos do Banco Central.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar