África do Sul emite certificação para a família E-Jets E2 da Embraer

A Autoridade de Aviação Civil da África do Sul emitiu Certificação de Aceitação de Tipo para a família de E-Jets E2 da Embraer. O anúncio segue a informação de uma expansão da frota da Airlink, a principal companhia aérea da África do Sul, que finalizou recentemente um contrato de leasing com a Azorra para dez novos jatos Embraer E195-E2. As primeiras entregas são esperadas ainda este ano e devem ser concluídas até 2027.

A Pratt & Whitney, parceira de motores da Embraer, apoiou de perto o processo de aceitação. Os motores PW1900G de próxima geração do E2 foram certificados em paralelo na África do Sul.