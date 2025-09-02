PIB de serviços sobe 0,6% no 2º trimestre de 2025 ante trimestre anterior, afirma IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB) de serviços subiu 0,6% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre de 2025. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta terça-feira, 2, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais. Na comparação com o segundo trimestre de 2024, o PIB de serviços mostrou alta 2%.

O PIB da indústria subiu 0,5% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2024, o PIB da indústria mostrou alta de 1,1%.