Nvidia nega rumores de escassez de modelos de chips H100 e H200

A Nvidia rejeitou como "equivocados" os rumores de que estaria enfrentando escassez no fornecimento dos modelos de chips H100 e H200, em publicação no X nesta terça-feira.

"Como observamos no balanço, nossos parceiros de nuvem podem alugar todos os H100/H200 que tiverem online - mas isso não significa que não podemos atender a novos pedidos", escreveu na postagem. "Temos H100/H200 mais que suficiente para atender a todos os pedidos sem demora", acrescentou.