CBIC: PIB da construção civil cai pelo 2º tri consecutivo e setor sente efeito de juro alto

O Produto Interno Bruto (PIB) do setor de construção civil no segundo trimestre, divulgado pelo IBGE nesta terça-feira, 2, registrou queda de 0,2% comparado aos primeiros três meses do ano. No primeiro trimestre, já havia recuado 0,6% em relação a 2024. Os dados do PIB da construção também envolvem as atividades de pequenas obras e reformas realizadas pelas famílias que, em um cenário de juros altos, podem ser afetadas, destaca a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

"Apesar de ainda gerar empregos e investimentos com um nível de produção elevado, a construção já sente os efeitos do atual patamar dos juros. É preciso criar condições mais favoráveis de crédito e financiamento para que o setor possa continuar contribuindo com a economia", afirma Renato Correia, presidente da entidade.