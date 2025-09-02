Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham sem direção única, de olho em desdobramentos de tarifas

Tipo Notícia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 02/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, enquanto investidores aguardam novidades no âmbito comercial após uma recente decisão judicial nos EUA contra as tarifas do governo Trump.

O índice japonês Nikkei subiu 0,29% em Tóquio, a 42.310,49 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,94% em Seul, a 3.172,35 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,47% em Hong Kong, a 25.496,55 pontos, e o Taiex recuou 0,23% em Taiwan, a 24.016,78 pontos.

Na China continental, o dia foi de perdas, de 0,45% do Xangai Composto, a 3.858,13 pontos, e de 2,04% do Shenzhen Composto, a 2.414,46 pontos.

Na sexta-feira (29), o Tribunal de Apelações dos EUA considerou ilegal a maioria das tarifas globais impostas pelo presidente americano, Donald Trump, sob alegação de emergência nacional. Washington, no entanto, tem até outubro para recorrer da decisão.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo terceiro pregão seguido hoje, com baixa de 0,30% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.900,60 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

