Superintendência do Cade aprova compra da Suvinil pela Sherwin-Williams

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a aquisição da fabricante de tintas foi avaliada em US$ 1,15 bilhão.

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra pela Sherwin-Williams da Suvinil Coatings, que pertencia ao Grupo Basf. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) .

A operação também inclui a marca Glasu! e as fábricas em Jaboatão dos Guararapes (PE) e São Bernardo do Campo, que ao todo empregam mil funcionários.

"No que diz respeito à justificativa econômica e estratégica, as partes apontam que a operação apresenta grande compatibilidade com os negócios atuais da Sherwin-Williams no Brasil, representando uma oportunidade de expansão de seu portfólio. Segundo a empresa, a operação proposta permitirá a ampliação das atividades da Sherwin-Williams nesse segmento ao combinar seu negócio pré-existente com as atividades da Suvinil, cujas tintas, vendidas sob as marcas Suvinil e Glasu!, são amplamente reconhecidas, de forma a atender a uma ampla gama de clientes, incluindo lojas especializadas de tintas, home centers e pequenas lojas de material de construção", detalha o processo no Cade.